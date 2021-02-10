В Украине за сутки подтвердили 3,4 тыс. новых случаев COVID-19. Выздоровевших вдвое больше

Число украинцев, умерших от коронавирусной болезни, с начала пандемии достигло 23,9 тыс., сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Госпитализировали с COVID-19 за последние сутки более 2 тыс. человек Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 3409 случаев коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов проинформировал в Facеbook 10 февраля.

Госпитализировали с COVID-19 вчера 2046 человек. Умерло 163 пациента (с начала пандемии – 23 934), выздоровело 7768 человек (всего – 1,09 млн).

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 подтвердили в Ивано-Франковской области (410), Киеве (297), а также в Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Число ПЦР-тестов, проведенных в Украине с начала пандемии, достигло 6,447 млн, за последние сутки сделали 43 767 тестов (методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972).

За сутки 8 февраля в Украине подтвердили 2565 случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.