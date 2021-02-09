Возвращение Эболы, начало слушаний по импичменту Трампа и фонарики для Навального. Главное за день

В Сенате США открылись слушания в рамках второй процедуры импичмента 45-го президента Дональда Трампа Фото: EPA

Хроники пандемии

За сутки в Украине зарегистрировали втрое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших, а Кабмин Украины смягчил карантинные ограничения для массовых мероприятий – теперь разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия при условии соблюдения определенных правил.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что со второй половины февраля в Украине могут снова ввести "адаптивный карантин" с делением регионов на зоны по уровню заболеваемости.

Правительство Германии предоставит Украине €13 млн на борьбу с COVID-19. Средства направят на закупку медицинского оборудования для медучреждений. Всемирный банк сообщил, что выделит Украине $30 млн займа – но при условии вакцинации 10 млн украинцев.

Украинский "Лекхим" предупредил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovaс. Компания объяснила свою просьбу задержкой с получением экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой специального закона о регистрации вакцин от коронавируса.

Миру угрожает не только коронавирус: в Конго снова обнаружили Эболу. Власти республики в 2020 году объявляли о преодолении вспышки вируса. А в Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, от которой умерло уже 15 человек.

Рекомендуем также прочесть сегодняшние лонгриды "ГОРДОН" о коронавирусе – о паспортах и сертификатах о вакцинации в мире и Украине, а также интервью с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, в котором он рассказал о переговорах по закупкам вакцин, почему украинцы перестали делать тесты, благодаря чему в стране поддерживается низкая заболеваемость и смертность от COVID-19, а также о том, каким образом будет меняться система оказания медицинской помощи в Украине в ближайшие годы.

Обстановка на Донбассе

На блокпосту на Донбассе застрелили водителя, который на машине пытался прорваться в ОРДЛО. На требование военнослужащего остановиться водитель не отреагировал и, наоборот, увеличил скорость.

За предыдущие сутки боевики, по данным штаба ООС, семь раз нарушили перемирие на Донбассе. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Россия продолжит обострять ситуацию на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что в 2021 году украинская армия получит вооружение и военную технику на сумму свыше 10 млрд грн.

В Украине продолжаются масштабные снегопады

С утра в Украине были обесточены почти 300 населенных пунктов в 12 областях. В некоторых регионах выпало больше 30 см снега. В шести областях ограничили движение грузового транспорта.

В Киеве снег убирали больше 450 единиц спецтехники, а полиция вытаскивала машины из снежных завалов с помощью БТР.

Метели в стране продолжаются, полиция и спасатели просят водителей и пешеходов быть осторожными, без необходимости не покидать дом.

В Сенате США начался второй процесс по импичменту бывшего президента Трампа

9 февраля в 13.00 по местному времени (20.00 по Киеву) открылись слушания в рамках второй процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Первый день слушаний начался с дебатов о конституционности процесса, после чего пройдет голосование за его начало или отклонение.

Команда защиты Трампа планирует доказать, что утверждения экс-президента о том, что президентские выборы были сфальсифицированы, и его речь на митинге перед беспорядками в Капитолии 6 января защищены Первой поправкой.

Главный менеджер по импичменту Джейми Раскин заявил, что их дело "основано на холодных и неопровержимых фактах".

Соратники Навального анонсировали акцию протеста нового формата

Руководитель штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в этот раз протестующие "сделают все гораздо хитрее" и не будут пытаться взаимодействовать с полицией, а вместо этого 14 февраля просто выйдут во дворы своих домов и зажгут фонарики телефонов, а потом выложат снимки в Instagram.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, является ли это предложение призывом к несанкционированной акции. "В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем, но правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", – пообещал он.

НАБУ закрыло производство о якобы хищении Порошенко, Байденом и Обамой $100 млрд

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, которое открыли по заявлению народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина и группы народных депутатов. В заявлении утверждалось, что экс-президент США Барак Обама, тогдашний глава Белого дома Джо Байден, а также пятый президент Петр Порошенко "расхитили $100 млрд", рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный обвинил бывших коллег в торговле данными и контрабанде

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого в Украине объявили в розыск по подозрению в организации убийства коллеги, записал видеообращение, в котором обвинил ведомство в торговле данными, контрабанде и транзите наркотиков. В СБУ считают, что все его заявления носят манипулятивный характер.

Шмыгаль анонсировал введение накопительной пенсионной системы в Украине в этом году

На сегодняшний день солидарная пенсионная система исчерпывает себя как лишающая возможности получать достойные и достаточные пенсии, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Коломойский и Боголюбов подали ответный иск против США

В августе прошлого года минюст США подал два гражданских иска к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требовал конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории США. Теперь американская фирма, контролируемая ими, подает ответный иск против США, сообщает Global Arbitration Review.

В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских каналов

Под запрет попали: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life.

Украинские власти и газоснабжающие компании договорились не повышать тарифы на тепло до конца сезона

Правительство Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и НАК "Нафтогаз України" вместе с представителями местной власти подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут.

Притула вышел из руководства партии "Голос"

На последнем съезде было переизбрано руководство партии "Голос". Украинский шоумен Сергей Притула больше не входит в руководство, но он остается членом партии.

В Австралии проходит турнир Большого шлема Australian Open

В первом круге Australian Open украинка Элина Свитолина обыграла Мари Боузкову из Чехии. Единственный представитель Украины среди мужчин, теннисист Сергей Стаховский, покинул турнир.

В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета

Пользователи соцсетей отреагировали на совместное появление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Европейского совета Шарля Мишеля, отметив их сходство – политики имеют похожие прически, бородки, очки и примерно одинаковые рост и телосложение.