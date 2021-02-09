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Возвращение Эболы, начало слушаний по импичменту Трампа и фонарики для Навального. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 9 февраля.

В Сенате США открылись слушания в рамках второй процедуры импичмента 45-го президента Дональда Трампа
В Сенате США открылись слушания в рамках второй процедуры импичмента 45-го президента Дональда Трампа
Фото: EPA

Хроники пандемии

За сутки в Украине зарегистрировали втрое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших, а Кабмин Украины смягчил карантинные ограничения для массовых мероприятий – теперь разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия при условии соблюдения определенных правил.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что со второй половины февраля в Украине могут снова ввести "адаптивный карантин" с делением регионов на зоны по уровню заболеваемости.

Правительство Германии предоставит Украине €13 млн на борьбу с COVID-19. Средства направят на закупку медицинского оборудования для медучреждений. Всемирный банк сообщил, что выделит Украине $30 млн займа – но при условии вакцинации 10 млн украинцев.

Украинский "Лекхим" предупредил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovaс. Компания объяснила свою просьбу задержкой с получением экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой специального закона о регистрации вакцин от коронавируса. 

Миру угрожает не только коронавирус: в Конго снова обнаружили Эболу. Власти республики в 2020 году объявляли о преодолении вспышки вируса. А в Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, от которой умерло уже 15 человек.

Рекомендуем также прочесть сегодняшние лонгриды "ГОРДОН" о коронавирусе – о паспортах и сертификатах о вакцинации в мире и Украине, а также интервью с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, в котором он рассказал о переговорах по закупкам вакцин, почему украинцы перестали делать тесты, благодаря чему в стране поддерживается низкая заболеваемость и смертность от COVID-19, а также о том, каким образом будет меняться система оказания медицинской помощи в Украине в ближайшие годы.

Обстановка на Донбассе

На блокпосту на Донбассе застрелили водителя, который на машине пытался прорваться в ОРДЛО. На требование военнослужащего остановиться водитель не отреагировал и, наоборот, увеличил скорость.

За предыдущие сутки боевики, по данным штаба ООС, семь раз нарушили перемирие на Донбассе. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Россия продолжит обострять ситуацию на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что в 2021 году украинская армия получит вооружение и военную технику на сумму свыше 10 млрд грн

В Украине продолжаются масштабные снегопады

С утра в Украине были обесточены почти 300 населенных пунктов в 12 областях. В некоторых регионах выпало больше 30 см снега. В шести областях ограничили движение грузового транспорта.

В Киеве снег убирали больше 450 единиц спецтехники, а полиция вытаскивала машины из снежных завалов с помощью БТР.

Метели в стране продолжаются, полиция и спасатели просят водителей и пешеходов быть осторожными, без необходимости не покидать дом.

В Сенате США начался второй процесс по импичменту бывшего президента Трампа

9 февраля в 13.00 по местному времени (20.00 по Киеву) открылись слушания в рамках второй процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Первый день слушаний начался с дебатов о конституционности процесса, после чего пройдет голосование за его начало или отклонение. 

Команда защиты Трампа планирует доказать, что утверждения экс-президента о том, что президентские выборы были сфальсифицированы, и его речь на митинге перед беспорядками в Капитолии 6 января защищены Первой поправкой.

Главный менеджер по импичменту Джейми Раскин заявил, что их дело "основано на холодных и неопровержимых фактах". 

Соратники Навального анонсировали акцию протеста нового формата

Руководитель штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в этот раз протестующие "сделают все гораздо хитрее" и не будут пытаться взаимодействовать с полицией, а вместо этого 14 февраля просто выйдут во дворы своих домов и зажгут фонарики телефонов, а потом выложат снимки в Instagram.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, является ли это предложение призывом к несанкционированной акции. "В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем, но правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", – пообещал он.

НАБУ закрыло производство о якобы хищении Порошенко, Байденом и Обамой $100 млрд

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, которое открыли по заявлению народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина и группы народных депутатов. В заявлении утверждалось, что экс-президент США Барак Обама, тогдашний глава Белого дома Джо Байден, а также пятый президент Петр Порошенко "расхитили $100 млрд", рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный обвинил бывших коллег в торговле данными и контрабанде

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого в Украине объявили в розыск по подозрению в организации убийства коллеги, записал видеообращение, в котором обвинил ведомство в торговле данными, контрабанде и транзите наркотиков. В СБУ считают, что все его заявления носят манипулятивный характер.

Шмыгаль анонсировал введение накопительной пенсионной системы в Украине в этом году

На сегодняшний день солидарная пенсионная система исчерпывает себя как лишающая возможности получать достойные и достаточные пенсии, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Коломойский и Боголюбов подали ответный иск против США

В августе прошлого года минюст США подал два гражданских иска к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требовал конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории США. Теперь американская фирма, контролируемая ими, подает ответный иск против США, сообщает Global Arbitration Review.

В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских каналов

Под запрет попали: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life.

Украинские власти и газоснабжающие компании договорились не повышать тарифы на тепло до конца сезона

Правительство Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и НАК "Нафтогаз України" вместе с представителями местной власти подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут.

Притула вышел из руководства партии "Голос"

На последнем съезде было переизбрано руководство партии "Голос". Украинский шоумен Сергей Притула больше не входит в руководство, но он остается членом партии. 

В Австралии проходит турнир Большого шлема Australian Open

В первом круге Australian Open украинка Элина Свитолина обыграла Мари Боузкову из Чехии. Единственный представитель Украины среди мужчин, теннисист Сергей Стаховский, покинул турнир.

В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета

Пользователи соцсетей отреагировали на совместное появление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Европейского совета Шарля Мишеля, отметив их сходство – политики имеют похожие прически, бородки, очки и примерно одинаковые рост и телосложение.

Теги: СБУ, Латвия, Донбасс, Элина Свитолина, НАК Нафтогаз, дебаты, вакцинация, тарифы, импичмент, антикоррупционное бюро, Дональд Трамп, Australian Open, соцсети, Георгий Тука, НАБУ, болезнь, Сергей Притула, Леонид Волков, Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, Дмитрий Нескоромный, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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