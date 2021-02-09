Мужской турнир Australian Open покинул единственный представитель Украины

В первом круге Australian Open украинский теннисист Сергей Стаховский в пятисетовом поединке уступил Душану Лайовичу из Сербии.

Стаховский уступил в пяти сетах

Фото: ЕРА

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом раунде турнира Большого шлема на хардовом покрытии Открытого чемпионата Австралии. Об этом 9 февраля проинформировали в Twitter соревнований. "Какая баталия!" – прокомментировали организаторы. Пятисетовый поединок завершился в пользу серба: 5:7, 6:4, 6:3, 5:7, 6:4. What a battle!



Dusan Lajovic survives in five sets over Stakhovsky 5-7 6-4 6-3 5-7 6-4 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/pzvkGO4FRZ — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021 Стаховский был единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде Australian Open. Свои поединки первого раунда на турнире сыграли украинские теннисистки. Элина Свитолина продолжает борьбу за трофей, Марта Костюк зачехлила ракетку.