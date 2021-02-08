Костюк проиграла в стартовом круге Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой со счетом 2:6, 6:7.

Костюк заявлена еще в парной сетке соревнований Фото: EPA

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла на старте первого в сезоне турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщили на сайте турнира.

Украинка проиграла в двух сетах россиянке Веронике Кудерметовой со счетом 2:6, 6:7.

Костюк еще заявлена в парной сетке соревнований, где она должна выступить в дуэте с белоруской Александрой Саснович.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире 9 февраля.

Australian Open – один из крупнейших теннисных чемпионатов в мире, он проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". В этом году соревнование стартовало 8 февраля и завершится 21 февраля.



