Организаторы Australian Open отправили украинскую теннисистку Костюк на карантин

Украинская теннисистка Марта Костюк летела на чемпионат Australian Open в одном самолете с больным COVID-19. Из-за этого ее и еще 22 спортсмена отправили на карантин, теннисистка ждет результатов тестирования на коронавирус.

Украинская теннисистка Марта Костюк должна отбыть 14-дневный карантин в Австралии, где она примет участие в турнире Australian Open. Причина в пассажире с коронавирусом, который летел с ней в одном самолете, сообщила сама Костюк в Twitter.

"Большой теннис Украины" отмечает, что вместе в Костюк на борту были еще 22 теннисиста, все они тоже отправлены на карантин. Среди спортсменов, летевших этим рейсом, – Бьянка Андрееску, Анжелик Кербер, Светлана Кузнецова, Онс Жабер, Белинда Бенчич, Мария Саккари и Даяна Ястремская.

Согласно протоколу безопасности, в Австралии из-за пандемии коронавируса все приезжие должны проходить двухнедельный карантин, но участники Australian Open получили исключение в виде пяти часов в день, которые можно провести за пределами номеров (два часа – тренировка на корте, два часа – занятия фитнесом, один час – чтобы поесть), пишет "Большой теннис Украины".

Сама Костюк в комментарии изданию пожаловалась не недостаточно комфортные условия, в которых она проводит карантин.

"У нас тут не очень хороший Wi-Fi, у некоторых – я знаю, что его вообще нет. Во-первых, и так просидеть так весь карантин – это какая-то пытка, а во-вторых, мы не сможем чисто физически позвонить нашим тренерам по физподготовке, чтобы получить задания и тренироваться в номере. Нам нужно дать беговые дорожки в номер или велосипед, который можно было изначально попросить. Я этого не сделала тогда, потому что не рассчитывала, что буду все время сидеть в номере, и он был мне не нужен", – подчеркнула она.

Спортсменка добавила, что сдала тест на коронавирус и ожидает результата.

Australian Open – один из крупнейших теннисных чемпионатов в мире, он проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". В этом году соревнование стартует 8 февраля и завершится 21 февраля.