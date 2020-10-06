Украинка Костюк проиграла в четвертьфинале парного разряда на Roland Garros

Тимеа Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции в матче 1/4 финала парного разряда на Roland Garros оказались сильнее украинско-белорусского дуэта Марта Костюк – Александра Соснович.

Костюк удачно выступила в паре

Фото: ЕРА

Марта Костюк из Украины и ее напарница Александра Соснович из Беларуси выбыли из парного турнира Roland Garros, сообщает "Большой теннис Украины". В четвертьфинале украинско-белорусская пара проиграла дуэту Тимеа Бабош (Венгрия) – Кристина Младенович (Франция) – 2:6, 5:7. Бабош и Младенович посеяны на Открытом чемпионате Франции под вторым номером; в 2019 году эта пара выиграла турнир. Костюк впервые в карьере играла в 1/4 финала турнира Большого шлема. 6 октября борьбу в одиночном разряде Roland Garros прекратила лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина.