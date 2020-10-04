Roland Garros. Свитолина обыграла француженку Гарсия в 1/8 финала

В третий раз в карьере украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Сегодня она обыграла хозяйку кортов Каролин Гарсия.

Украинка Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Roland Garros в Париже.

В матче четвертого круга (1/8 финала) пятая ракетка мира обыграла Каролин Гарсия из Франции (№45 мирового рейтинга) – 6:1, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался час и три минуты. Гарсия всего дважды сумела удержать свою подачу, совершив 34 невынужденные ошибки (у Свитолиной – 14).

В третий раз в карьере украинка достигла стадии 1/4 финала на Roland Garros, ранее ей удавалось войти в восьмерку в 2015-м и 2017 годах.

Соперницей Свитолиной в четвертьфинале станет сенсация турнира, 131-я ракетка мира Надя Подороска из Аргентины.