Свитолина не сумела выйти в полуфинал Roland Garros, уступив 131-й ракетке мира

Надя Подороска из Аргентины сенсационно обыграла украинку Элину Свитолину в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Свитолина третий раз в карьере вышла в восьмерку лучших на Roland Garros, но ни разу не смогла преодолеть этот барьер.

Пятая ракетка мира и третий номер посева Элина Свитолина из Украины прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису, проиграв в четвертьфинале 131-му номеру рейтинга WTA Наде Подороске из Аргентины – 2:6, 4:6. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первом гейме Свитолина сделала брейк, но затем инициатива перешла к аргентинке, взявшей шесть геймов из следующих семи. Во второй партии борьба шла с переменным успехом, но в 10-м гейме украинка не смогла удержать свою подачу.

На счету Свитолиной всего восемь чисто выигранных мячей, у Подороски – 30.

Cinderella, it’s not midnight yet @nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8 — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

Аргентинка стала первой теннисисткой из квалификации, которая сыграет в 1/2 финала на кортах Парижа. До выступления в Париже Подороска еще ни разу не обыгрывала теннисисток из топ-50, пишет "Большой теннис Украины".

В третий раз в карьере Свитолина достигла стадии 1/4 финала на Roland Garros (ранее – в 2015-м и 2017 годах), но еще никогда ей не удавалось преодолеть этот барьер.