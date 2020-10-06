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Свитолина не сумела выйти в полуфинал Roland Garros, уступив 131-й ракетке мира

Надя Подороска из Аргентины сенсационно обыграла украинку Элину Свитолину в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Свитолина третий раз в карьере вышла в восьмерку лучших на Roland Garros, но ни разу не смогла преодолеть этот барьер.

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Третья попытка Свитолиной пройти барьер 1/4 финала в Париже оказалась неудачной
Третья попытка Свитолиной пройти барьер 1/4 финала в Париже оказалась неудачной
Фото: ЕРА

Пятая ракетка мира и третий номер посева Элина Свитолина из Украины прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису, проиграв в четвертьфинале 131-му номеру рейтинга WTA Наде Подороске из Аргентины – 2:6, 4:6. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первом гейме Свитолина сделала брейк, но затем инициатива перешла к аргентинке, взявшей шесть геймов из следующих семи. Во второй партии борьба шла с переменным успехом, но в 10-м гейме украинка не смогла удержать свою подачу.

На счету Свитолиной всего восемь чисто выигранных мячей, у Подороски – 30.

Аргентинка стала первой теннисисткой из квалификации, которая сыграет в 1/2 финала на кортах Парижа. До выступления в Париже Подороска еще ни разу не обыгрывала теннисисток из топ-50, пишет "Большой теннис Украины".

В третий раз в карьере Свитолина достигла стадии 1/4 финала на Roland Garros (ранее – в 2015-м и 2017 годах), но еще никогда ей не удавалось преодолеть этот барьер.

Теги: теннис, Элина Свитолина, Roland Garros
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