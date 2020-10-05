Свитолина о выходе в четвертьфинал Roland Garros: Из-за того, что у меня сейчас самый высокий номер посева, трофей мне не дадут

В верхней части сетки турнира Roland Garros в женском одиночном разряде осталась только одна сеяная теннисистка – Элина Свитолина из Украины. Она говорит, что все теннисистки, которые дошли до стадии 1/4 финала, заслужили играть на этом этапе.

Украинка Элина Свитолина, которая сегодня выиграла матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции у местной теннисистки Каролин Гарсия, имеет наивысший номер посева среди тех, кто остался в турнире, – третий. В комментарии после матча она заявила, что это не повод расслабляться, сообщает "Большой теннис Украины".

"Из-за того, что у меня сейчас самый высокий номер посева, трофей мне не дадут. Это как палка о двух концах. Если у тебя полная и сильная сетка, то кажется, мол, почему мне не везет, если другая часть более слабая. Сейчас сетка более реальная, и ты думаешь, а если вдруг что-то произойдет? Невозможно точно сказать, главное – не задумываться, не впускать в голову какой-то негатив. Я стараюсь контролировать свои мысли", – сказала Свитолина.

По ее словам, все теннисистки, которые прошли так далеко на Roland Garros, заслужили играть на этом этапе.

Украинка призналась, что почти ничего не знает о своей сопернице по четвертьфиналу Наде Подороске из Аргентины (131-я ракетка мира), но подготовит план на игру.

Первые две сеяные, Симона Халеп (Румыния) и Каролина Плишкова (Чехия), уже покинули турнир. В верхней части сетки, где находится Свитолина, уже вообще нет сеяных.