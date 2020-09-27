Ястремская проиграла стартовый матч на Roland Garros

Даяна Ястремская из Украины проиграла матч первого круга на Открытом чемпионате Франции по теннису, который 27 сентября начался на грунтовых кортах Roland Garros в Париже.
Как сообщает официальный сайт соревнований, сеяная 24-й украинка уступила Дарье Гавриловой из Австралии – 4:6, 3:6.
Игра продолжалась час и 29 минут.
У Ястремской было девять возможностей взять подачу соперницы, но она использовала только одну. В то же время Гаврилова реализовала три брейк-пойнта из четырех.
28 сентября в борьбу на Roland Garros должны вступить еще две представительницы Украины – Катарина Завацкая и Элина Свитолина.