Ястремская проиграла стартовый матч на Roland Garros

В поединке первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису украинка Даяна Ястремская уступила Дарье Гавриловой из Австралии.

Даяна Ястремская из Украины проиграла матч первого круга на Открытом чемпионате Франции по теннису, который 27 сентября начался на грунтовых кортах Roland Garros в Париже.

Как сообщает официальный сайт соревнований, сеяная 24-й украинка уступила Дарье Гавриловой из Австралии – 4:6, 3:6.

Игра продолжалась час и 29 минут.

У Ястремской было девять возможностей взять подачу соперницы, но она использовала только одну. В то же время Гаврилова реализовала три брейк-пойнта из четырех.

28 сентября в борьбу на Roland Garros должны вступить еще две представительницы Украины – Катарина Завацкая и Элина Свитолина.