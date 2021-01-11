Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

В четвертьфинале украинка, которая занимает 99 позицию в рейтинге WTA, обыграла испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо (66 место).

Костюк "в сухую" проиграла первый сет, однако потом смогла переломить ход поединка в свою пользу – 0:6, 6:1, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 57 минут.

В 1/2 финала, который станет для Костюк первым в серии WTA, 18-летняя теннисистка может встретиться с еще одной украинкой – Элиной Свитолиной, которая в эти минуты проводит свой четвертьфинальный матч против россиянки Вероники Кудерметовой.

В предыдущем раунде соревнований Костюк одержала победу над теннисисткой из Словении Тамарой Зиданшек со счетом 6:1, 6:1.