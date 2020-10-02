Украинка Костюк выиграла второй матч парной сетки Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с белоруской Александрой Соснович пробились в третий раунд парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча прерывалась из-за дождя и в целом продлилась 2 часа 5 минут

Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с белоруской Александрой Соснович 2 октября выиграли второй матч парной сетки Roland Garros. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. В трех сетах украино-белорусский дуэт одолел бельгийку Кирстен Флипкенс и россиянку Анастасию Павлюченкову – 6:3, 4:6, 6:2. Встреча прерывалась из-за дождя и в целом продлилась 2 часа 5 минут. В 1/8 финала Костюк и Соснович сыграют с Габриэлой Дабровски (Канада) и Еленой Остапенко (Латвия). В первом круге украинка и белоруска обыграли дуэт чешки Луции Градецкой и Андрии Клепач из Словении – 6:4, 6:1.