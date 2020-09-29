Украинка Костюк не смогла пробиться во второй круг Roland Garros

В первом туре Открытого чемпионата Франции по теннису украинка Марта Костюк уступила Нао Хибино из Японии.

Костюк проиграла менее чем за час Фото: ЕРА

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проиграла 29 сентября в первом круге Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Ее поединок против 25-летней Нао Хибино из Японии продолжался только 58 минут и завершился поражением украинки со счетом 4:6, 0:6.

Костюк занимает 119 место в мировом рейтинге теннисисток и является пятой ракеткой Украины. Хибино 72-я в рейтинге WTA.

Свой матч в первом круге Roland Garros еще не играла украинка Катерина Козлова, ее соперницей станет Паула Бадоса из Испании.

Первые поединки в основной сетке турнира уже сыграли три украинки: Элина Свитолина пробилась во второй круг, а Даяна Ястремская и Катарина Завацкая зачехлили ракетки.

Во втором круге Roland Garros пятая ракетка мира Свитолина сыграет с 178-й в мире Ренатой Сарасуа из Мексики.