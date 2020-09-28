Свитолина вышла во второй круг Roland Garros, Завацкая покинула турнир

28 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису поединки первого круга провели украинки Элина Свитолина и Катарина Завацкая. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Первая ракетка Украины Свитолина, которая сеяна на турнире третьей, играла с россиянкой Варварой Грачевой, занимающей 89-ю строчку в мировом рейтинге. Украинка выиграла в двух сетах – 7:6, 6:4.
112-я в мире Завацкая проводила поединок с пятой сеяной на турнире и восьмой в рейтинге WTA Кики Бертенс из Нидерландов. Украинка выиграла первый сет, но уступила в двух следующих. Итоговый результат: 2:6, 6:2, 6:0 в пользу Бертенс.
Во втором круге Roland Garros пятая ракетка мира Свитолина сыграет с 178-й в мире Ренатой Сарасуа из Мексики.
Днем ранее турнир покинула еще одна украинка, Даяна Ястремская.