Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге

В четвертьфинале теннисного турнира во французском Страсбурге первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Джил Тайхманн из Швейцарии.

В полуфинале Свитолина сыграет с польской или белорусской теннисисткой Фото: ЕРА

24 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла четвертьфинальный поединок на теннисном турнире в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.

Соперницей Свитолиной, которая является пятой ракеткой мира, была Джил Тайхманн из Швейцарии, занимающая в рейтинге WTA 54-е место.

Игра продолжалась 83 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинки.

Соперницей Свитолиной в полуфинале станет победитель поединка между Ариной Соболенко из Беларуси и Катержиной Синяковой из Чехии.

В 1/8 финала турнира первая ракетка Украины обыграла польскую теннисистку Магду Линетт.

Соревнования на грунтовых кортах Страсбурга предшествуют заключительному турниру Большого шлема в сезоне 2020 года – Roland Garros.