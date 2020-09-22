Свитолина с победы стартовала на турнире в Страсбурге

В двухчасовом матче украинка Элина Свитолина обыграла польскую теннисистку Магду Линетте.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины выиграла в матче 1/8 финала турнира в Страсбурге у польской теннисистки Магды Линетте (№36 рейтинга WTA) – 7:6, 7:5. Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.

Выиграв первый сет на тай-брейке (7:0), Свитолина уступила инициативу. Линетте вела 4:1 во второй партии с двумя брейками в запасе. Но украинка смогла переломить ход встречи и из следующих семи геймов выиграла шесть.

Игра продолжалась час и 58 минут.

Соперницей Свитолиной в четвертьфинале будет Джил Тайхманн из Швейцарии.

Соревнования на грунтовых кортах Страсбурга предшествуют заключительному турниру Большого шлема в сезоне 2020 года – Roland Garros.