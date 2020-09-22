ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Свитолина с победы стартовала на турнире в Страсбурге

В двухчасовом матче украинка Элина Свитолина обыграла польскую теннисистку Магду Линетте.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Свитолина готовится к Roland Garros
Свитолина готовится к Roland Garros
Фото: ЕРА

Пятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины выиграла в матче 1/8 финала турнира в Страсбурге у польской теннисистки Магды Линетте (№36 рейтинга WTA) – 7:6, 7:5. Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.

Выиграв первый сет на тай-брейке (7:0), Свитолина уступила инициативу. Линетте вела 4:1 во второй партии с двумя брейками в запасе. Но украинка смогла переломить ход встречи и из следующих семи геймов выиграла шесть.

Игра продолжалась час и 58 минут.

Соперницей Свитолиной в четвертьфинале будет Джил Тайхманн из Швейцарии.

Соревнования на грунтовых кортах Страсбурга предшествуют заключительному турниру Большого шлема в сезоне 2020 года – Roland Garros.

Теги: теннис, Элина Свитолина, Страсбург, WTA
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового питомца
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового питомца
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы "Ляпис Трубецкой"
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы "Ляпис Трубецкой"
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы
В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы
Вдова Паваротти вышла замуж
Вдова Паваротти вышла замуж
Умер известный российский телеведущий
Умер известный российский телеведущий
  "Это беда Украины". Dzidzio рассказал почему его мать уехала в Португалию
  "Это беда Украины". Dzidzio рассказал почему его мать уехала в Португалию
"За неделю минус пять килограммов легко". Гайтана поделилась способом похудения
"За неделю минус пять килограммов легко". Гайтана поделилась способом похудения
  "А вот это вот зря!" Позитив поцеловал Яму в прямом эфире "Танцев со звездами". Видео
  "А вот это вот зря!" Позитив поцеловал Яму в прямом эфире "Танцев со звездами". Видео
"Витамин D наше все". Жена Monatik позировала в купальниках
"Витамин D – наше все". Жена Monatik позировала в купальниках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
  "Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
"Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS