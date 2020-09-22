Свитолина с победы стартовала на турнире в Страсбурге

Пятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины выиграла в матче 1/8 финала турнира в Страсбурге у польской теннисистки Магды Линетте (№36 рейтинга WTA) – 7:6, 7:5. Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.
Выиграв первый сет на тай-брейке (7:0), Свитолина уступила инициативу. Линетте вела 4:1 во второй партии с двумя брейками в запасе. Но украинка смогла переломить ход встречи и из следующих семи геймов выиграла шесть.
Игра продолжалась час и 58 минут.
.@ElinaSvitolina sort victorieuse de ce match 7-6(0), 7-5 ! #IS20 pic.twitter.com/sdSSkQkbhc— WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 22, 2020
Соперницей Свитолиной в четвертьфинале будет Джил Тайхманн из Швейцарии.
Соревнования на грунтовых кортах Страсбурга предшествуют заключительному турниру Большого шлема в сезоне 2020 года – Roland Garros.