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Свитолина вернулась на пятое место в рейтинге WTA

В рейтинге лучших теннисисток мира первая ракетка Украины Элина Свитолина обошла американку Софию Кенин.

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Шестой ракеткой мира Свитолина была только неделю
Шестой ракеткой мира Свитолина была только неделю
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в обновленном 21 сентября рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась с шестого на пятое место спустя неделю после ухудшения позиции. Об этом сообщает сайт WTA.

Американка София Кенин, которая была пятой ракеткой мира, переместилась на шестое место.

Это единственное изменение в десятке лучших теннисисток. Лидером рейтинга осталась Эшли Барти из Австралии.

Вторая ракетка Украины, Даяна Ястремская, также минимально улучшила позицию – поднялась с 29-го на 28-е место.

Свитолина и Ястремская проиграли на прошлой неделе на турнире в Риме: Элина уступила на стадии четвертьфинала, а Даяна – в 1/8 финала.

В топ-100 рейтинга WTA есть еще одна украинка – Катерина Козлова, она 99-я.

Теги: рейтинг, теннис, Элина Свитолина, WTA, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Эшли Барти, София Кенин
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