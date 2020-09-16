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Украинка Ястремская вышла в третий круг турнира WTA в Риме

29-й номер мировой классификации Даяна Ястремская из Украины обыграла Аманду Анисимову (США, №27 в мире) на крупном турнире в столице Италии.

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Ястремская удачно завершила матч второго круга против Анисимовой
Ястремская удачно завершила матч второго круга против Анисимовой
Фото: ЕРА

В матче второго круга теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, который проходит в Риме, представительница Украины Даяна Ястремская выиграла у Аманды Анисимовой из США – 4:6, 7:6, 6:4. Об этом сообщает сайт WTA.

Соперницы занимают близкие позиции в мировом рейтинге: Ястремская – 29-я, Анисимова – 27-я.

В равной игре американка получила шанс при счете 5:4 во втором сете. Она подавала на матч. Однако украинка сделала брейк, а затем выравняла счет по партиям на тай-брейке (7:3).

В решающем сете преимущество перешло к Ястремской. Она выиграла матч за 2 часа 18 минут.

В третьем раунде спортсменка из Украины сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

Сегодня в борьбу на турнире в Риме вступает еще одна украинка, Элина Свитолина. Она проведет матч второго круга против Анастасии Павлюченковой из России.

Теги: теннис, Рим, WTA, Даяна Ястремская
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