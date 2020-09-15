Ястремская стартовала в Риме с победы над итальянкой Джорджи

На турнире WTA в Риме украинка Даяна Ястремская взяла реванш у Камилы Джорджи из Италии за поражение в четвертьфинале соревнований в Палермо.

Ястремская сыграет во втором круге крупного турнира в Риме

Фото: ЕРА

20-летняя теннисистка из Украины Даяна Ястремская выиграла матч первого круга турнира Internazionali BNL d'Italia, который начался в Риме. Об этом сообщает сайт WTA. Соперницей украинки была 28-летняя итальянка Камила Джорджи. Игра, которая продлилась 2 часа 33 минуты, сопровождалась большим количеством неточностей со стороны обеих спортсменок. Только двойных ошибок они сделали по 14. Итоговый счет – 7:5, 6:7, 6:4 в пользу Ястремской. .@D_Yastremska is through to the second round of the @InteBNLdItalia.



She defeats Giorgi 7-5, 6-7(5), 6-4 pic.twitter.com/g3Oi3GEQ2c — wta (@WTA) September 14, 2020 Таким образом, она взяла реванш у Джорджи за поражение, которое потерпела 7 августа в четвертьфинале турнира в Палермо. Соперницей украинки во втором круге станет Аманда Анисимова из США.