Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Палермо

В матче против итальянки Камилы Джорджи украинская теннисистка Даяна Ястремская имела два матчбола, но не реализовала их и проиграла в трех сетах.

Ястремская приняла участие в первом турнире после рестарта сезона Фото: ЕРА

В ночь на 8 августа 25-я ракетка мира Даяна Ястремская из Украины завершила выступления на турнире WTA в Палермо, сообщает "Большой теннис Украины".

Ее матч против итальянки Камилы Джорджи (89-й номер мирового рейтинга) продолжался два часа и 51 минуту. Счет – 4:6, 7:6, 6:3 в пользу Джорджи.

Во втором сете при счете 5:3 у Ястремской было два матчбола на своей подаче, но она не сумела их реализовать.

Соревнования на Сицилии стали первым официальным турниром WTA после "коронавирусной" паузы, длившейся почти пять месяцев.

На следующей неделе Ястремская примет участие в турнире в Праге, где будет посеяна под четвертым номером, пишет "Большой теннис Украины".