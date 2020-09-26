Свитолина выиграла турнир в Страсбурге

Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA во французском Страсбурге с призовым фондом €225,5 тыс. В финале пятая ракетка мира обыграла Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую 18-е место в рейтинге, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Матч продолжался час и 53 минуты. Он прошел при температуре +10 ºС и моросящем дожде.
Решающий момент встречи наступил при счете 2:2 в решающем сете. Свитолина резко прибавила в активности и позволила сопернице до окончания игры выиграть всего три мяча. Итог матча – 6:4, 1:6, 6:2 в пользу украинки.
2 * nd title of the season!— wta (@WTA) September 26, 2020
The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1
Это 15-я победа Свитолиной на турнирах WTA и вторая в текущем сезоне. В марте она победила на соревнованиях в мексиканском Монтеррее.
Успех на грунтовых кортах Страсбурга принес теннисистке из Украины €20 161.
В 2019 году титул победительницы этого турнира также достался украинке, тогда первенствовала Даяна Ястремская.