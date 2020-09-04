Украинская теннисистка Костюк уступила в третьем круге US Open

18-летняя украинка Марта Костюк в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису в трех сетах проиграла сеяной четвертой Наоми Осаке из Японии.

4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк уступила в третьем круге проходящего в Нью-Йорке турнира US Open. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Соперницей украинки, которая занимает 137-е место в мировом рейтинге, была сеяная на турнире четвертой Наоми Осака из Японии, девятая ракетка мира.

Поединок продолжался почти три часа и завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:2 в пользу японки.

В третьем сете Костюк предоставляли медицинскую помощь, у нее были проблемы с правой ногой.

Костюк впервые в карьере принимала участие в US Open и сразу дошла до третьего круга. В первых двух она обыграла Дарью Касаткину из России и Анастасию Севастову из Латвии.

US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.