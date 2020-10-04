Roland Garros. Украинка Костюк в парном разряде вышла в четвертьфинал

В третьем раунде парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису украинка Марта Костюк вместе с белоруской Александрой Соснович выиграли у Габриэлы Дабровски (Канада) и Елены Остапенко (Латвия).

Костюк (на фото) играет в паре с Соснович Фото: ЕРА

4 октября украинская теннисистка Марта Костюк вместе с Александрой Соснович из Беларуси выиграли третий матч парной сетки Roland Garros. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Соперницами украино-белорусской пары были пятые сеяные на турнире Габриэла Дабровски из Канады и Елена Остапенко из Латвии.

Поединок продолжался 87 минут и завершился в двух сетах победой Костюк и Соснович: 6:4, 6:4.

В четвертьфинале украинка и белоруска будут играть против второй сеяной пары на Roland Garros – Кристины Младенович из Франции и Тимеи Бабош из Венгрии.