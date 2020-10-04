Roland Garros. Украинка Костюк в парном разряде вышла в четвертьфинал

4 октября украинская теннисистка Марта Костюк вместе с Александрой Соснович из Беларуси выиграли третий матч парной сетки Roland Garros. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Соперницами украино-белорусской пары были пятые сеяные на турнире Габриэла Дабровски из Канады и Елена Остапенко из Латвии.
Поединок продолжался 87 минут и завершился в двух сетах победой Костюк и Соснович: 6:4, 6:4.
В четвертьфинале украинка и белоруска будут играть против второй сеяной пары на Roland Garros – Кристины Младенович из Франции и Тимеи Бабош из Венгрии.