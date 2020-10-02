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Свитолина в третьем круге Roland Garros обыграла россиянку Александрову

Победив Екатерину Александрову из России, первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Поединок длился один час 40 минут
Поединок длился один час 40 минут
Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге Roland Garros обыграла россиянку Екатерину Александрову. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Для победы над представительницей России украинке понадобилось два сета – 6:4, 7:5.

Поединок длился один час 40 минут.

В 1/8 финала Свитолина встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) – Элизе Мертенс (Бельгия).

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Свитолина обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа, а в первом раунде выбила из турнира еще одну россиянку Варвару Грачеву.

Теги: Россия, Украина, Франция, теннис, Элина Свитолина, Roland Garros
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