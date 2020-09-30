Свитолина вышла в третий круг Roland Garros

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла мексиканку Ренату Сарасуа.

В следующей стадии Roland Garros Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой Фото: ЕРА

30 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа и вышла в третий круг соревнований. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Пятая ракетка мира разобралась со своей оппоненткой, которая занимает 178-ю позицию в рейтинге WTA, за один час 35 минут. Для этого украинке понадобилось три сета: 6:3, 0:6, 6:2.

В следующей стадии Roland Garros Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой (31-я в мире).

В первом раунде Свитолина выбила из турнира Варвару Грачеву из России.