Костюк с разгромным счетом победила соперницу и прошла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Украинка Марта Костюк одержала победу над теннисисткой из Словении Тамарой Зиндашек со счетом 6:1, 6:1.

Матч Костюк (на фото) и Зиндашек продолжался 53 минуты Фото: ЕРА (архив)

Украинка Марта Костюк вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ), одержав победу над соперницей из Словении Тамарой Зиндашек, сообщил сайт WTA.

Матч длился 53 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1.

Как сообщает "Большой теннис Украины", соперницей украинской теннисистки в четвертьфинале станет испанка Сара Соррибес Тормо, которая обыграла в третьем круге чемпионата россиянку Анастасию Гасанову.

В третий круг турнира в Абу-Даби вышла также первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей будет Екатерина Александрова из России, занимающая 33-ю строчку в мировом рейтинге. Игра пройдет пятым запуском на центральном корте.