В третий круг турнира в Абу-Даби вышло две украинские теннисистки

Победителями матчей второго круга теннисного турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ) стали украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.

9 января в третий круг теннисного турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ) вышла еще одна украинка – Марта Костюк. Об этом информирует сайт WTA.

Соперницей 18-летней третьей ракетки Украины и 99-й в мире была 35-летняя Се Шувэй из Тайваня, занимающая 67-е место в мировом рейтинге.

Поединок продолжался все три сета и завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:3 в пользу Костюк.

В первом круге турнира в Абу-Даби украинка обыграла Люцию Градецкую из Чехии (6:2, 6:4), а в третьем круге сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении (в рейтинге WTA она 87-я).

Ранее второй круг турнира в ОАЭ преодолела первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина. В третьем круге ее соперницей будет Екатерина Александрова из России, занимающая 33-ю строчку в мировом рейтинге.