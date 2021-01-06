Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры

Украинская теннисистка Элина Свитолина 6 января на своей странице в Instagram разместила видео, снятое в постели.
Спортсменка позирует в кадре в черной майке, лежа под одеялом в ожидании своего бойфренда – французского теннисиста Гаэля Мофниса, который в это время якобы играет в компьютерные игры.
"Когда ты позволяешь своему парню поиграть чуть дольше", – подписала она ролик.
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В январе 2019 года Свитолина подтвердила, что состоит в отношениях с Монфисом. Ранее она встречалась с британским крикетистом Рисом Топли.
Вместе с Монфисом теннисистка снимает шуточные ролики, которые публикует в сети. Ранее пара показала, как делит последний кусок шоколадки. В этом видео Монфис был запечатлен во время игры на приставке.