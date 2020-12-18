"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время тренировки в зале сняла шуточное видео, показав, что по ее мнению делают люди на эллиптическом тренажере (орбитреке), пока их не видит тренер. Ролик спортсменка 18 разместила 8 декабря в Instagram.
Сперва спортсменка показала как можно тренироваться на одной ноге, потом задом наперед, а также стоя двумя ногами на одном рычаге.
"Смотрю на Элю и дурею. Да, век живи и век учись!", – отреагировали на видео фолловеры.
"Смешно, но, пожалуйста, не делай этого. Люди будут копировать вас и думать, что так правильно", – написали в комментариях подписчики.
"Это сделало мой день", – прокомментировали видео пользователи сети.
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Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Спортсменка состоит в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
В сентябре 2020 года Свитолина сообщила, что получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины.