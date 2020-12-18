"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео

Украинская теннисистка Элиан Свитолина разместила в сети шуточное видео из тренажерного зала.

Свитолина родилась в Одессе в 1984 году Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время тренировки в зале сняла шуточное видео, показав, что по ее мнению делают люди на эллиптическом тренажере (орбитреке), пока их не видит тренер. Ролик спортсменка 18 разместила 8 декабря в Instagram.

Сперва спортсменка показала как можно тренироваться на одной ноге, потом задом наперед, а также стоя двумя ногами на одном рычаге.

"Смотрю на Элю и дурею. Да, век живи и век учись!", – отреагировали на видео фолловеры.

"Смешно, но, пожалуйста, не делай этого. Люди будут копировать вас и думать, что так правильно", – написали в комментариях подписчики.

"Это сделало мой день", – прокомментировали видео пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Спортсменка состоит в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В сентябре 2020 года Свитолина сообщила, что получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины.