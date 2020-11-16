Свитолина рассказала о своей мечте

Украинская теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на "залежавшийся жирок".

Свитолина: Мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина 16 ноября в Instagram сообщила, что мечтает избавиться от лишнего веса.

"Мечтаю о путешествиях. Ну а если честно, то мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажерный зал", – сообщила она.

"Ты не знаешь, что такое жир", – отреагировала на публикацию украинская ведущая Леся Никитюк.

"Уже знаю", – написала Свитолина.

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Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Спортсменка состоит в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В сентябре 2020 года Свитолина сообщила, что получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины по специальности "питание и нутриотерапия".