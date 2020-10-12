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Свитолина сохранила позиции в рейтинге WTA после Roland Garros

По итогам Открытого чемпионата Франции лидер украинского тенниса Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку мирового рейтинга, Даяна Ястремская опустилась на одну позицию, а Катерина Козлова – на пять.

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Свитолина вошла в восьмерку лучших на Roland Garros
Свитолина вошла в восьмерку лучших на Roland Garros
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на пятом месте мирового рейтинга после завершения заключительного турнира Большого шлема сезона 2020 года – Открытого чемпионата Франции. Обновленный рейтинг опубликован 12 октября на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шедшая четвертой Каролина Плишкова опустилась ниже украинки, однако София Кенин из США благодаря выходу в финал опередила их обеих.

Свитолина завершила выступления в Париже на стадии 1/4 финала, уступив Наде Подороске (Аргентина).

Первым номером рейтинга остается Эшли Барти из Австралии, которая пропустила Roland Garros.

Украинка Даяна Ястремская опустилась на одну позицию в рейтинге WTA и занимает 29-е место, а Катерина Козлова потеряла пять позиций, выбыв из сотни лучших (104-е место).

Теги: рейтинг, теннис, Элина Свитолина, Roland Garros, WTA, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Каролина Плишкова, Эшли Барти, София Кенин
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