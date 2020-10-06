Аргентинка Подороска, которой проиграла Свитолина на Roland Garros, имеет украинское происхождение

У главной сенсации Roland Garros 2020 Нади Подороски из Аргентины есть украинские корни, пишет Tennis Tonic.
Ее имя и фамилия связаны с бабушкой и дедом по отцовской линии, выходцами из Украины, но сама Надя не говорит по-украински.
Она родилась в Росарио 10 февраля 1997 года, у нее есть старший брат и младшая сестра.
Как сообщает аргентинский сайт Infobae, после победы в четвертьфинале над Элиной Свитолиной из Украины Подороска поднимется со 131-го места в рейтинге WTA более чем на 100 позиций. Она стала первой в истории полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции, начавшей выступления на турнире с квалификации.
Благодаря выступлениям в Париже аргентинка уже заработала больше денег, чем за всю предыдущую карьеру: выход в 1/2 финала принес ей €425 250, а до того она в общей сложности выиграла около €300 тыс. призовых.
В профиле Подороски на сайте WTA до сих пор не было ее фотографии и биографии.
С 2018 года спортсменка живет и тренируется в Испании.