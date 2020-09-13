Осака вернула себе титул победительницы US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису Наоми Осака из Японии, проиграв первый сет, выиграла следующие два у Виктории Азаренко из Беларуси.

22-летняя японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Как сообщает официальный сайт соревнований, в финальном матче девятая ракетка мира обыграла 31-летнюю Викторию Азаренко из Беларуси (№27 в рейтинге WTA) – 1:6, 6:3, 6:3.

Осака – первая спортсменка в XXI веке, которой удалось одержать победу в финале US Open после проигрыша в первом сете.

Матч длился час и 53 минуты.

Японка во второй раз выиграла турнир Большого шлема в Нью-Йорке: в 2018 году она в решающем матче оказалась сильнее Серены Уильямс из США.

На пути к титулу чемпионки US Open 2020 Осака обыграла украинку Марту Костюк.

US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.