Roland Garros впервые выиграла теннисистка из Польши

19-летняя полячка Ига Швентек обыграла 21-летнюю американку Софию Кенин в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

Швентек в финале одержала победу в двух сетах Фото: ЕРА

Ига Швентек из Польши стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Roland Garros в Париже, об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В решающем матче 19-летняя спортсменка из Варшавы обыграла четвертую сеяную, 21-летнюю Софию Кенин (США) – 6:4, 6:1. Поединок продолжался час и 24 минуты.

За весь турнир Швентек не проиграла ни одной партии.

Благодаря успеху она поднимется с 54-го на 17-е место в рейтинге WTA.

Она стала первой представительницей Польши, завоевавшей трофей на турнире Большого шлема. Второй раз в истории Roland Garros выиграла несеяная участница (первой была Елена Остапенко из Латвии в 2017 году).