Roland Garros. Козлова выбыла из борьбы в первом круге

Украинка Катерина Козлова в напряженной борьбе проиграла испанской теннисистке Пауле Бадосе на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Roland Garros в Париже, Катерина Козлова из Украины уступила Пауле Бадосе из Испании – 2:6, 6:4, 3:6. Об этом сообщил "Большой теннис Украины".

Поединок продолжался два часа. Козлова реализовала пять брейкпойнтов из шести, ее соперница – восемь из 15. В решающем сете украинка отыграла два матчбола, но с третьей попытки Бадосе, которая проводила дебютный матч на Roland Garros, оформила победу.



Козлова впервые с 2017 года не смогла выиграть в первом круге французского турнира Большого шлема.

Таким образом, в женском одиночном разряде из пяти представительниц Украины борьбу продолжает только одна – Элина Свитолина.