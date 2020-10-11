Roland Garros. Надаль в 13-й раз стал победителем

13-я победа испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции по теннису стала его 20-м успехом на турнирах Большого шлема, он сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером из Швейцарии.

Надаль чаще всех побеждал в Париже Фото: ЕРА

Рафаэль Надаль из Испании стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает официальный сайт соревнований.

Сеяный на турнире под вторым номером испанец встречался в финале с первым номером мирового рейтинга Новаком Джоковичем из Сербии. Матч длился два часа и 42 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:2, 7:5.

Впервые в истории решающая игра Roland Garros из-за дождя прошла под крышей центрального корта имени Филиппа Шатрие. Навес соорудили к этому турниру.

Надаль и Джокович в третий раз встречались в финале французского чемпионата; в 2012-м и 2014 годах также сильнее был испанец.

Нынешний успех стал для него 13-м на Roland Garros (абсолютный рекорд) и 20-м на турнирах Большого шлема (теперь он делит первое место по этому показателю с Роджером Федерером из Швейцарии).