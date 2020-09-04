Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины по специальности "питание и нутриотерапия". Об этом она сообщила 4 сентября на своей странице в Instagram, опубликовав фото с дипломом в руках.
"Наконец-то после двух лет обучения я закончила программу "Питание и нутриотерапия", – поделилась достижениями спортсменка.
В своем микроблоге Свитолина время от времени публикует посты о правильном питании, на своем примере показывая варианты перекусов или полноценных приемов пищи.
Свитолина делится не только рецептами блюд домашнего приготовления, но и рассказывает, что полезного можно заказать в ресторанах.
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Иногда теннисистка позволяет себе читмил.
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