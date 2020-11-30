Свитолина показала тренировку в зале

Украинская теннисистка Элина Свитолина 28 ноября в Instagram разместила фотоколлаж, на котором запечатлена перед зеркалом в тренажерном зале.
На одном из фото спортсменка демонстрирует испуг от того, как выглядит ее фигура, а на втором – решительность.
"Есть два типа настроения, когда смотришь на себя в тренажерном зале", – подписала она коллаж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
30 ноября Свитолина поделилась фотоколлажем, на котором запечатлена во время выполнения первого и последнего подходов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Спортсменка состоит в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
В сентябре 2020 года Свитолина сообщила, что получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины по специальности "питание и нутриотерапия".
16 ноября спортсменка заявила, что мечтает похудеть.