Свитолина показала тренировку в зале

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с подписчиками снимками, которые были сделаны во время посещения тренажерного зала.

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина 28 ноября в Instagram разместила фотоколлаж, на котором запечатлена перед зеркалом в тренажерном зале.

На одном из фото спортсменка демонстрирует испуг от того, как выглядит ее фигура, а на втором – решительность.

"Есть два типа настроения, когда смотришь на себя в тренажерном зале", – подписала она коллаж.

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30 ноября Свитолина поделилась фотоколлажем, на котором запечатлена во время выполнения первого и последнего подходов.

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Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Спортсменка состоит в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В сентябре 2020 года Свитолина сообщила, что получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины по специальности "питание и нутриотерапия".

16 ноября спортсменка заявила, что мечтает похудеть.