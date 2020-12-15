Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина 13 декабря в Instagram разместила видео, на котором продемонстрировала танец живота с пластиковой бутылкой воды на голове.
Спортсменка позирует в кадре с оголенным животом, вращая бедрами. При этом бутылка на ее голове остается неподвижной.
"Вот так я тренирую свое спокойствие и концентрацию", – подписала она видео.
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Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Спортсменка состоит в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
В сентябре 2020 года Свитолина сообщила, что получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины.