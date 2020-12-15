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15 декабря, 2020
 
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Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина записала на видео танец живота.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Свитолина: Вот так я тренирую свое спокойствие
Свитолина: Вот так я тренирую свое спокойствие
Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина 13 декабря в Instagram разместила видео, на котором продемонстрировала танец живота с пластиковой бутылкой воды на голове.

Спортсменка позирует в кадре с оголенным животом, вращая бедрами. При этом бутылка на ее голове остается неподвижной.

"Вот так я тренирую свое спокойствие и концентрацию", – подписала она видео.

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. Спортсменка состоит в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В сентябре 2020 года Свитолина сообщила, что получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины.

Теги: спорт, теннис, Элина Свитолина, танец
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