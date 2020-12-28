"Надеемся, вы хорошо проводите время с близкими". Свитолина и Монфис обнародовали домашнее видео

Французский теннисист Гаэль Монфис вместе со своей девушкой – украинской теннисисткой Элиной Свитолиной исполнил мини-танец, записав движения на камеру телефона. Ролик он разместил 27 декабря в Instagram.
На видео пара запечатлена в домашних костюмах.
"Надеемся, вы хорошо проводите время с близкими", – подписал он публикацию.
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В январе 2019 года Свитолина подтвердила, что состоит в отношениях с Монфисом. Ранее она встречалась с британским крикетистом Рисом Топли.