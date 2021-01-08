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В Федерации тенниса Украины уверены, что Ястремская не принимала запрещенные препараты

Федерация тенниса Украины выступила с поддержкой теннисистки Даяны Ястремской, которую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы.

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Ястремска заявила, что не принимала запрещенные вещества
Ястремска заявила, что не принимала запрещенные вещества
Фото: Dayana Yastremska / Twitter

В Федерации тенниса Украины заявили, что полностью доверяют теннисистке Даяне Ястремской и уверены, что она не принимала препараты, входящие в список запрещенных ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Заявление опубликовано 8 января на сайте ФТУ.

В релизе отметили, что информация о положительном тесте Ястремской на запрещенные препараты "прозвучала как гром среди ясного неба".

"Мы надеемся, что расследование этого досадного инцидента докажет полную невиновность нашей спортсменки. Команда высококвалифицированных специалистов уже работает над этой проблемой несколько недель. Всем, кто подробно погрузится в обстоятельства дела, станет очевидно, что этот препарат не может приниматься для улучшения спортивных результатов женщинами. Сейчас большего мы сообщить не имеем права", – сказано в сообщении.

Ястремскую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. Об этом 7 января в Twitter сообщила Международная федерация тенниса (ITF). В федерации уточнили, что допинг-пробу у Ястремской взяли 24 ноября 2020  года. Образец был направлен в лабораторию в Монреале. Там тест показал положительный результат – в образце был выявлен метаболит местеролона. Ястремска заявила, что не принимала запрещенные вещества.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Ястремская занимает 29-е место.

Теги: Украина, спорт, теннис, допинг, спортсмены, Всемирное антидопинговое агентство, Монреаль, ITF
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