Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

Матч между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и россиянкой Верой Звонаревой завершился победой украинки со счетом 6:4, 6:1.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Александровой Фото: EPA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) обыграла россиянку Веру Звонареву. Об этом 9 января сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA) в Twitter.

Матч длился чуть больше часа и завершился со счетом 6:4, 6:1.

В следующем раунде Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая победила Хизер Уотсон, сообщает "Большой теннис Украины".

Свитолина – первая ракетка Украины. В рейтинге WTA занимает пятое место.