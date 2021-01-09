Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) обыграла россиянку Веру Звонареву. Об этом 9 января сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA) в Twitter.
Матч длился чуть больше часа и завершился со счетом 6:4, 6:1.
Just over an hour ⏱️@ElinaSvitolina defeats Zvonareva, 6-4, 6-1.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/I8y8DDqi9g— wta (@WTA) January 9, 2021
В следующем раунде Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая победила Хизер Уотсон, сообщает "Большой теннис Украины".
Свитолина – первая ракетка Украины. В рейтинге WTA занимает пятое место.