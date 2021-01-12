Костюк проиграла в полуфинале турнира в Абу-Даби

Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Костюк провела на корте один час 43 минуты Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в финал турнира в Абу-Даби. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

18-летняя украинка, которая занимает 99-ю позицию в рейтинге WTA, в двух сетах уступила россиянке Веронике Кудерметовой (46-е место) – 6:7, 4:6.

Соперницы провели на корте один час 43 минуты.

В финальном поединке россиянка сыграет против белорусской теннисистки Арины Соболенко.

В четвертьфинале Костюк обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо, а Кудерметова была сильнее украинки Элины Свитолиной.