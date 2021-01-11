Украинского полуфинала не будет. Свитолина проиграла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Свитолина провела на корте два часа 35 минут Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Абу-Даби. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

В четвертьфинальном поединке пятая ракетка мира уступила россиянке Веронике Кудерметовой (46-я в рейтинге WTA).

Свитолина выиграла первый сет, однако уступила в двух следующих. Решающий сет Кудерметова выиграла на тай-брейке – 7:5, 3:6, 6:7.

Соперницы провели на корте два часа 35 минут.

В полуфинале Кудерметовой будет противостоять еще одна украинка Марта Костюк, которая сегодня в трех сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо.

В 1/8 финала Свитолина была сильнее россиянки Екатерины Александровой.