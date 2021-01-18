Свитолина сохранила пятую позицию в рейтинге WTA

Элина Свитолина остается лучшей из украинских теннисисток в рейтинге WTA.

В топ-100 рейтинга WTA три украинские теннисистки Фото: depositphotos.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила пятую позицию в обновленном рейтинге WTA, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации.

В активе украинки, которая не смогла пробиться в 1/2 финала на турнире в Абу-Даби, 5260 зачетных баллов.

29-ю позицию в рейтинге занимает украинка Даяна Ястремская (1925 баллов), которая временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы.

Еще одна представительница Украины Марта Костюк, которая дошла до полуфинала турнира в Абу-Даби, – на 78-м месте. Это ее личный рекорд. Она поднялась на 21 позицию, в активе 18-летней спортсменки 934 балла.

Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти – у нее 8717 зачетных баллов. Также в тройке лидеров румынка Симона Халеп (7255) и японка Наоми Осака (5780).