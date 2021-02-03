Ястремская пропустит теннисный турнир Australian Open 2021

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию о временном отстранении от турниров украинской теннисистки Даяны Ястремской, допинг-проба которой дала положительный результат.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию украинской теннисистки на ее временное отстранение от турниров. О принятом решении сообщается на сайте суда.

"Временное отстранение Даяны Ястремской в оспариваемом решении остается в силе до вынесения окончательного решения [Международной федерацией тенниса] ITF. После чего может последовать новая апелляция в CAS", – говорится в документе.

Australian Open в 2021 году стартует 8 февраля, об этом информирует официальный сайт турнира.

Ястремскую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. Об этом 7 января сообщила ITF. В федерации уточнили, что допинг-пробу у Ястремской взяли 24 ноября 2020 года. Образец был направлен в лабораторию в Монреале. Там тест показал положительный результат – в образце был выявлен метаболит местеролона. Ястремская заявила, что не принимала запрещенные вещества.

Независимый теннисный трибунал отклонил просьбу украинской теннисистки разрешить ей участвовать в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.

В Федерации тенниса Украины заявляли, что полностью доверяют Ястремской и уверены, что она не принимала препараты, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Ястремская занимает 29-е место.