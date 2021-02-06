Украинец в паре с теннисистом из Казахстана выиграл второй подряд турнир в Турции

Украинец Денис Молчанов и Александр Недовесов из Казахстана в финале проходившего в турецкой Анталье теннисного турнира серии "Челлендж" в двух сетах обыграли американцев Алекса Лоусона и Роберта Гэллоуэя.

Молчанов 98-й в парном разряде в мировом рейтинге Фото: ЕРА

6 февраля в турецком городе Анталья был сыгран финал парного разряда теннисного турнира серии "Челлендж", победу в котором одержали Денис Молчанов из Украины и Александр Недовесов из Казахстана. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Соперниками украинско-казахстанской пары были американцы Алекс Лоусон и Роберт Гэллоуэй.

Поединок продолжался 80 минут и завершился победой Молчанова и Недовесова со счетом 6:4, 7:6.

Для Молчанова последний титул уже 30-й в карьере, отмечает БТУ.

31 января украинец также в паре с Недовесовым выиграли "Челлендж" в той же Анталье, их соперниками были Луис Давид Мартинес из Венесуэлы и Давид Вега-Эрнандес из Испании.

В парном рейтинге АТР Молчанов занимает 98-ю строчку.