Украинец в паре с теннисистом из Казахстана выиграл второй подряд турнир в Турции

6 февраля в турецком городе Анталья был сыгран финал парного разряда теннисного турнира серии "Челлендж", победу в котором одержали Денис Молчанов из Украины и Александр Недовесов из Казахстана. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".
Соперниками украинско-казахстанской пары были американцы Алекс Лоусон и Роберт Гэллоуэй.
Поединок продолжался 80 минут и завершился победой Молчанова и Недовесова со счетом 6:4, 7:6.
Для Молчанова последний титул уже 30-й в карьере, отмечает БТУ.
31 января украинец также в паре с Недовесовым выиграли "Челлендж" в той же Анталье, их соперниками были Луис Давид Мартинес из Венесуэлы и Давид Вега-Эрнандес из Испании.
В парном рейтинге АТР Молчанов занимает 98-ю строчку.