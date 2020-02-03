Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Украинский теннисист Стаховский пробился в основную сетку турнира в Монпелье

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в финале квалификации теннисного турнира ATP, который проходит во французском Монпелье, победил серба Данило Петровича.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В основной сетке турнира Стаховский сыграет с 67-й ракеткой мира
В основной сетке турнира Стаховский сыграет с 67-й ракеткой мира
Фото: EPA

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира ATP, который проходит во французском Монпелье, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

3 февраля Стаховский победил представителя Сербии Данило Петровича со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась около часа.

Это была первая встреча между украинцем и сербом на турнирах ATP. Стаховский занимает 153-е место в рейтинге лучших теннисистов мира, Петрович – 159-й.

В основной сетке турнира Стаховский сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером, который занимает 67-е место в рейтинге ATP.

Стаховский – единственный представитель Украины на теннисном турнире ATP в Монпелье.

Теги: Украина, теннис, Сергей Стаховский, ATP
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
Loboda застыла на пляже в странной позе
Loboda застыла на пляже в странной позе
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS