Украинский теннисист Стаховский пробился в основную сетку турнира в Монпелье

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в финале квалификации теннисного турнира ATP, который проходит во французском Монпелье, победил серба Данило Петровича.

В основной сетке турнира Стаховский сыграет с 67-й ракеткой мира Фото: EPA

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира ATP, который проходит во французском Монпелье, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

3 февраля Стаховский победил представителя Сербии Данило Петровича со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась около часа.

Это была первая встреча между украинцем и сербом на турнирах ATP. Стаховский занимает 153-е место в рейтинге лучших теннисистов мира, Петрович – 159-й.

В основной сетке турнира Стаховский сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером, который занимает 67-е место в рейтинге ATP.

Стаховский – единственный представитель Украины на теннисном турнире ATP в Монпелье.