В Танзании от неизвестной болезни умерло уже 15 человек

В Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, ее жертвами стали уже 15 человек. Об этом 7 февраля проинформировало турецкое государственное агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя минздрава Танзании.
В больницы попали более 50 пациентов в городе Мбея на юго-западе страны. У них наблюдается головокружение, тошнота и рвота с примесью крови.
Предварительные исследования показывают, что большинство пациентов – мужчины, которые ранее перенесли язву желудка или заболевание печени.
Глава минздрава Танзании Дорот Гваджима уведомил, что в регион отправлена группа экспертов.
8 февраля Africa Feeds рассказало, что похожие симптомы наблюдались у местных жителей еще в 2018 году.
По данным издания, люди умирают в течение нескольких часов после рвоты кровью.