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Иммунолог из США: Я очень удивлюсь, если после прививки или перенесенной болезни у нас не будет устойчивого иммунитета к COVID-19

Нет такой инфекции, иммунитет к которой люди теряли быстро, как об этом пишут "эксперты" в социальных сетях, заявил профессор Янко Николич-Жугич, который преподает иммунологию в Аризонском университете.

Николич-Жугич: Иммунитета к таким вирусам как корь, паротит, оспа хватило бы на несколько жизней
Николич-Жугич: Иммунитета к таким вирусам как корь, паротит, оспа хватило бы на несколько жизней
Фото: оpa.uahs.arizona.edu

Случаи повторного инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2не свидетельствуют о неспособности иммунитета бороться с ним. Об этом профессор Янко Николич-Жугич, который преподает иммунологию в Аризонском университете, заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 11 января. 

Николич-Жугич и его команда отслеживали состояние около 6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. Иммунологи обнаружили, что антитела к коронавируса присутствуют в образцах крови от пяти до семи месяцев. Результаты их исследования опубликовали в журнале Immunity в ноябре 2020 года. 

При этом, согласно исследованию австралийских ученых, иммунитет может сохраняться в течение девяти месяцев. Британские говорят о пяти месяцах. Журналистка спросила, чем объясняется такая разница в сроках.

"Есть две причины. Одна из них – мы не можем сейчас сказать: "Антитела сохраняются шесть лет". Просто потому, что у нас нет тех, кто переболел бы именно этим вирусом шесть лет назад, и чей иммунитет мы бы исследовали. Вторая причина в том, что замер антител можно проводить на разных фазах течения болезни после инфицирования. Сравнивать их – ошибка", – ответил Николич-Жугич.

Он пояснил, что антитела, которые вырабатываются на первой фазе заболевания, "живут недолго".

"Начиная с четвертой – шестой и до 8–12 недель количество этих антител самом деле снижается. Это означает, что пик ранней реакции организма идет на спад. В этом нет ничего нового, это предсказуемо, потому что изучалось десятилетиями. Нас, ученых, раздражало, что люди интерпретируют это как потерю иммунитета. Если бы на первой волне все завершалось, мы бы действительно оказались беззащитными перед вирусом. Но на подходе вторая волна защиты: некоторые из антител после контакта с вирусом трансформируются в "долгожителей", – рассказал иммунолог.

Нет такой инфекции, иммунитет к которой люди теряли быстро, как об этом пишут "эксперты" в социальных сетях, подчеркнул Николич-Жугич.

"Исключением стал бы вирус, который бы мутировал с бешеной скоростью, но SARS-CoV-2 такого не делает. Вместо того, чтобы придумывать прецедент, которого не существует, лучше выбрать научно-обоснованный подход: "Окей, что мы знаем о большинстве инфекций, в том числе, о SARS-1 и MERS, которые для нашего коронавируса – родные кузены?" Кажется, все началось с SARS-1 [в 2003 году]. Везде писали, что три – шесть лет – и вы теряете иммунитет. Ученые продолжают наблюдать за людьми, которые пережили SARS-1. Даже те, кому более 70–80 лет, имеют стабильное количество антител и иммунитет к этому вирусу. Напомню, что иммунитета к таким вирусам как корь, паротит, оспа хватило бы на несколько жизней. Поэтому я очень удивлюсь, если после прививки или перенесенной болезни у нас не будет устойчивого и длительного иммунитета к COVID-19", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 23 декабря коронавирусом в мире заразилось 78,1 млн человек, из них 1,7 млн скончались, более 44 млн выздоровели. По информации ВОЗ, по состоянию на 13 января в мире разрабатывается 173 потенциальных вакцины от коронавируса, 63 препарата проходит стадию клинических испытаний. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: исследование, вирус, MERS, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, иммунитет
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